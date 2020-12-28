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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

Обвал шахты на Луганщине: один горняк погиб

В шахте Золотое Попаснянского района Луганской области произошел обвал горных масс. Под него попали двое горняков, один из них погиб.

Завал произошел 27 декабря в 23.40 в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м.

— Под завалами находились двое работников, с одним из которых была связь. Сейчас одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второй найден мертвым, — отметили в полиции Луганской области.

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Горноспасательная служба оперативно высвободила горняка — Александра Васильчука. Он отказался от госпитализации.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК Украины — нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Обвал дома в Кривом Роге

Ночью в Кривом Роге на улице Ферганской обрушился двухэтажный дом. Под завалами оказались двое мужчин — один госпитализирован, другой погиб.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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