У шахті Золоте Попаснянського району Луганської області стався обвал гірничних мас. Під нього потрапили двоє гірників, один з них загинув.

Завал стався 27 грудня о 23.40 в четвертому південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м.

– Під завалами перебували двоє працівників, з одним із яких був зв’язок. Наразі одному із шахтарів вдалося вибратися на поверхню, другого знайдено загиблим, – зазначили у поліції Луганської області.

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Гірничорятувальна служба оперативно вивільнила гірника – Олександра Васильчука. Він відмовився від госпіталізації.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Обвал будинку у Кривому Розі

Уночі в Кривому Розі на вулиці Ферганській обвалився двоповерховий будинок. Під завалами опинились двоє чоловіків – одного госпіталізували, інший загинув.