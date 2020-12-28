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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Кривом Роге обрушилось здание, есть погибший

Ночью в Кривом Роге на улице Ферганской обрушилось перекрытие между первым этажом и подвалом двухэтажного бесхозного здания.

Под завалами оказались два человека без определенного места жительства.

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Один из мужчин был в сознании. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в травматологическое отделение Криворожской городской больницы №1.

Другого мужчину из-под завалов достали без признаков жизни. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

  • Обвал здания в Кривом Роге – есть погибший
  • Обвал здания в Кривом Роге – есть погибший
  • Обвал здания в Кривом Роге – есть погибший
  • Обвал здания в Кривом Роге – есть погибший
  • Обвал здания в Кривом Роге – есть погибший
  • Обвал здания в Кривом Роге – есть погибший
  • Обвал здания в Кривом Роге – есть погибший
  • Обвал здания в Кривом Роге – есть погибший
  • Обвал здания в Кривом Роге – есть погибший
  • Обвал здания в Кривом Роге – есть погибший
В Кривом Роге обрушилось здание, есть погибший / 5 фотографий

Причину разрушения здания устанавливают.

Еще один обвал в Кривом Роге

6 декабря в Кривом Роге случился обвал потолка в доме. Под завалами оказался 12-летний ребенок. Девочку осмотрели врачи. Серьезных травм у нее не обнаружили, поэтому госпитализация не понадобилась.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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