Разводили спирт водой: в Харькове разоблачили цех по производству алкоголя

Фискалы в рамках операции Акциз-2020 обнаружили в Харькове подпольное производство алкогольных напитков. Его организатор также занимался реализацией табачных изделий с фейковыми акцизными марками, или вообще без них.

В подпольном цехе водку делали, просто смешивая спирт с водой. Эту жидкость разливали в тетрапак и пластиковые емкости объемом 5 литров. Алкоголь и сигареты реализовывались в местных магазинах.

Во время обысков сотрудники ГФС изъяли 28 тыс. пачек табачных изделий и около 300 л алкоголя.

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Общая сумма стоимость подакцизных товаров составила более 1 млн грн.

Расследование продолжается.

В конце ноября на границе Украины с Румынией пограничники остановили контрабандистов, которые пытались доставить 15 пакетов сигарет в соседнюю страну.

В пакетах обнаружили 7,5 тыс. пачек сигарет.