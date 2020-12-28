Розводили спирт водою: у Харкові викрили цех з виробництва алкоголю

Фіскали в рамках операції Акциз-2020 виявили у Харкові підпільне виробництво алкогольних напоїв. Його організатор також займався реалізацією тютюнових виробів з фейковими акцизними марками, або взагалі без них.
У підпільному цеху горілку виготовляли, просто змішуючи спирт із водою. Цю рідину розливали у тетрапаки та пластикові ємності об’ємом 5 літрів. Алкоголь та сигарети реалізовувались у місцевих магазинах.
Під час обшуків співробітники ДФС вилучили 28 тис. пачок тютюнових виробів та біля 300 л алкоголю.
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Загальна сума вартість підакцизних товарів склала понад 1 млн грн.
Розслідування триває.
Наприкінці листопада на кордоні України з Румунією прикордонники зупинили контрабандистів, які намагалися доправити 15 пакунків сигарет до сусідньої країни.
У пакунках виявили 7,5 тис. пачок сигарет.