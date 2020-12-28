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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Кривому Розі обвалилась будівля, є загиблий

Уночі в Кривому Розі на вулиці Ферганській зруйнувалося перекриття між першим поверхом та підвалом двоповерхової безгосподарної будівлі.

Під завалами опинились дві особи без постійного місця проживання.

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Один із чоловіків був притомним. Його в стані середньої тяжкості госпіталізували до травматологічного відділення Криворізької міської лікарні №1.

Іншого чоловіка з-під завалів дістали без ознак життя. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

  • Обвал будівлі в Кривому Розі – є загиблий
  • Обвал будівлі в Кривому Розі – є загиблий
  • Обвал будівлі в Кривому Розі – є загиблий
  • Обвал будівлі в Кривому Розі – є загиблий
  • Обвал будівлі в Кривому Розі – є загиблий
  • Обвал будівлі в Кривому Розі – є загиблий
  • Обвал будівлі в Кривому Розі – є загиблий
  • Обвал будівлі в Кривому Розі – є загиблий
  • Обвал будівлі в Кривому Розі – є загиблий
  • Обвал будівлі в Кривому Розі – є загиблий
У Кривому Розі обвалилась будівля, є загиблий / 5 фотографий

Причину руйнації будівлі встановлюють.

Ще один обвал у Кривому Розі

6 грудня в Кривому Розі стався обвал стелі в будинку. Під завалами опинилась 12-річна дитина. Дівчинку одразу оглянули лікарі. Серйозних травм у неї не виявили, тож госпіталізація не знадобилась.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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