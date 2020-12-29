В Житомирской области задержали мужчину с 723 кг янтаря

В Новоград-Волынском задержали мужчину, который незаконно перевозил на автомобиле 723 кг янтаря и хотел дать за это взятку.

Инцидент произошел 25 декабря около 21.00 на 255 км автодороги Киев-Чоп полиция Житомирской области остановила автомобиль Nissan Primastar, который по их требованию не остановился в соседней области.

Полиция нашла в машине 27 полиэтиленовых мешков весом 723 кг с камнями, похожим на янтарь. Водитель не предоставил никаких документов на перевозку груза. Зато предложил патрульным €1 тыс. взятки.

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В Житомирской области остановили автомобиль с 723 кг янтаря / 2 фотографии

Местная прокуратура наложила арест на 723 кг янтаря, автомобиль Nissan Primastar, €3 тыс. и $20.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 240-1 и ч. 1 ст. 369 УК Украины.

В Киеве полицейские требовали взятку $3 тыс. за незаконное хранение янтаря в гараже. Взяточников задержали в момент получения части суммы. Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: Офис генпрокурора