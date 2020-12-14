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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В Киеве полицейские требовали взятку $3 тыс. за хранение янтаря в гараже

В Киеве задержали и объявили о подозрении трем полицейским, которые попались на получении взятки.

Фигуранты требовали от гражданина ежемесячный платеж в размере $1 тыс. за непринятие мер реагирования за незаконное хранение янтаря в его гараже.

Однако после получения первого платежа он показался полицейским слишком мал, поэтому была озвучена новая сумма в размере $3 тыс.

  • В Киеве полицейские требовали взятку $3 тыс. за хранение янтаря в гараже
  • В Киеве полицейские требовали взятку $3 тыс. за хранение янтаря в гараже
  • В Киеве полицейские требовали взятку $3 тыс. за хранение янтаря в гараже
  • В Киеве полицейские требовали взятку $3 тыс. за хранение янтаря в гараже
  • В Киеве полицейские требовали взятку $3 тыс. за хранение янтаря в гараже
  • В Киеве полицейские требовали взятку $3 тыс. за хранение янтаря в гараже
В Киеве полицейские требовали взятку $3 тыс. за хранение янтаря в гараже / 3 фотографии

Взяточников задержали “на горячем” в момент получения части суммы. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Разоблачение преступления проводилось совместно с ГБР. Производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Источник: Прокуратура Киева

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