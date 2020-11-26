Пассажиры пытались ввезти бриллианты в Украину

Сотрудники Киевской таможни обнаружили в нижнем белье двух пассажиров Борисполя шесть пакетиков с бриллиантами общим весом 39,2 г.

Двое киевлян — 50-летний мужчина и 43-летняя женщина — прилетели из Стамбула и пытались пройти упрощенный таможенный контроль “зеленый коридор”.

Оба пассажира отрицали наличие вещей, которые нужно декларировать. Однако когда таможенники решили провести личный досмотр, мужчина и женщина добровольно отдали им шесть пакетиков с камнями. Четыре из них, весом 23,2 г, женщина спрятала в своей белье, а еще два пакета весом 15,9 г, были у мужчины в таком же тайнике.

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Бриллианты в нижнем белье: украинцы везли из Турции камни на 15 млн грн / 3 фотографии

Правоохранители конфисковали бриллианты. Следствие оценило драгоценности примерно в 15 млн грн.

Гостаможслужба составила против них протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Контрабанда в Борисполе

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который хотел вывезти из страны пять килограммов янтаря-сырца в одну из стран Персидского залива. Злоумышленник хотел перевезти контрабанду, которая была бы оценена в десятки тысяч долларов на черном рынке.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 УК — незаконная перевозка, переработка янтаря.

Источник: Государственная таможенная служба

Фото: Государственная таможенная служба