На Житомирщині затримали чоловіка з 723 кг бурштину

У Новоград-Волинському затримали чоловіка, який незаконно перевозив на автомобілі 723 кг бурштину та хотів дати за це хабар.

Інцидент стався 25 грудня близько 21.00 на 255 км автодороги Київ-Чоп поліція Житомирщини зупинила автомобіль Nissan Primastar, який на їх вимогу не зупинився в сусідній області.

Поліція знайшла в автівці 27 поліетиленових мішків вагою 723 кг із камінням, схожим на бурштин. Водій не надав жодних документів на перевезення вантажу. Натомість запропонував патрульним €1 тис. хабара.

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На Житомирщині зупинили авто з 723 кг бурштину / 2 фотографии

Місцева прокуратура наклала арешт та 723 кг бурштину, автомобіль Nissan Primastar та €3 тис. і $20.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 та ч. 1 ст. 369 КК України.

У Києві поліцейські вимагали хабар $3 тис. за незаконне зберігання бурштину в гаражі. Хабарників затримали в момент отримання частини суми. Наразі тривають слідчі дії.

Фото: Офіс генпрокурора