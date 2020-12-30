Добывание янтаря в Ровно – вес камней

Ровенские правоохранители изъяли 62,9 кг янтаря-сырца на сумму около $30 тыс. у восьми человек.

Для этого провели 16 санкционированных обысков на территории Владимирецкого района и два – в Ровно.

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Кроме янтаря, изъяли мотопомпу, Volkswagen Touareg, $7 225, три единицы оружия и боеприпасы к ним, средства связи и черновые записи.



























Ровенские правоохранители изъяли янтаря почти на $30 тыс. / 7 фотографий

Изъятый янтарь-сырец направят на экспертизу. Досудебное расследование продолжается.

Остановили автомобиль с 723 кг янтаря

В Новоград-Волынском задержали мужчину, который незаконно перевозил на автомобиле 723 кг янтаря и хотел дать патрульным за это €1 тыс. взятки.

Полиция нашла в машине 27 полиэтиленовых мешков весом 723 кг с камнями, похожими на янтарь. Водитель не предоставил никаких документов на перевозку груза.