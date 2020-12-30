Видобуток бурштину в Рівному – вага каміння

Рівненські правоохоронці вилучили 62,9 кг бурштину-сирцю на суму близько $30 тис. у вісьмох осіб.

Для цього провели 16 санкціонованих обшуків на території Володимирецького району та два – у Рівному.

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Крім бурштину, вилучили мотопомпу, Volkswagen Touareg, $7 225, три одиниці зброї та набої до них, засоби зв’язку та чорнові записи.



























Рівненські правоохоронці вилучили бурштину майже на $30 тис. / 7 фотографий

Вилучене каміння бурштину-сирцю направлять на експертизу. Досудове розслідування триває.

Зупинили авто з 723 кг бурштину

У Новоград-Волинському затримали чоловіка, який незаконно перевозив на автомобілі 723 кг бурштину та хотів дати патрульним за це €1 тис. хабара.

Поліція знайшла в автівці 27 поліетиленових мішків вагою 723 кг із камінням, схожим на бурштин. Водій не надав жодних документів на перевезення вантажу.