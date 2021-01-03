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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Напав з ножем на знайомого: у Вроцлаві затримали українця

У місті Вроцлав (Польща) затримали 28-річного українця, який напідпитку напав з ножем на свого знайомого.

Він поранив чоловіка під час побутової сварки у квартирі. Постраждалого госпіталізували, але, на щастя, його життю нічого не загрожує.

Поліція затримала нападника на місці. Спочатку він поводився агресивно і навіть відмовлявся виконувати вказівки правоохоронців.

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Тримаючи ножа у руці, чоловік почав йти у напрямку поліцейських. Але його швидко вгамували і затримали.

У листопаді минулого року у Польщі під час затримання помер українець. Поліцейські при цьому  застосовували електрошокер.

За інформацією поліції, українець поводився агресивно, кидав у правоохоронців різні предмети і не дотримувався самоізоляції, на якій повинен був перебувати.

Джерело: Польське радіо

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