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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

В Черновцах от взрыва газа загорелась квартира — есть пострадавший

В Черновцах из-за взрыва газа загорелась квартира, в которой находился ее 82-летний владелец.

Мужчина получил многочисленные ожоги, его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Также спасатели эвакуировали 12 жителей дома.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Огонь повредил мебель и вещи домашнего обихода.

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Предварительно правоохранители выяснили, что возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

  • Пожар в Черновцах: от взрыва газа загорелась квартира
  • Пожар в Черновцах: от взрыва газа загорелась квартира
  • Пожар в Черновцах: от взрыва газа загорелась квартира
  • Пожар в Черновцах: от взрыва газа загорелась квартира
  • Пожар в Черновцах: от взрыва газа загорелась квартира
  • Пожар в Черновцах: от взрыва газа загорелась квартира
  • Пожар в Черновцах: от взрыва газа загорелась квартира
  • Пожар в Черновцах: от взрыва газа загорелась квартира
В Черновцах от взрыва газа загорелась квартира — есть пострадавший / 4 фотографии

Следователи внесли сведения о пожаре в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 УК Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

На днях пожар произошел в Кропивницком. Тогда удалось спасти 28 жителей, в том числе семерых детей.

Но двух взрослых и одного ребенка все же госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Источники: Нацполиция, ГСЧС

Фото: Нацполиция, ГСЧС

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