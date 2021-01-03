Пожар в Черновцах: от взрыва газа загорелась квартира

В Черновцах из-за взрыва газа загорелась квартира, в которой находился ее 82-летний владелец.
Мужчина получил многочисленные ожоги, его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Также спасатели эвакуировали 12 жителей дома.
Площадь пожара составила 20 кв. м. Огонь повредил мебель и вещи домашнего обихода.
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Предварительно правоохранители выяснили, что возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
Следователи внесли сведения о пожаре в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 УК Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
На днях пожар произошел в Кропивницком. Тогда удалось спасти 28 жителей, в том числе семерых детей.
Но двух взрослых и одного ребенка все же госпитализировали с отравлением продуктами горения.