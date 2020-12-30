Пожар в Кропивницком: с многоэтажки эвакуировали 28 человек

29 декабря около 20.00 вспыхнул пожар в двух квартирах девятиэтажного жилого дома семейного типа на проспекте Университетском в Кропивницком.

На место прибыли почти 40 спасателей и 10 единиц техники. Им удалось ликвидировать пожар за полтора часа.

Бойцы ГСЧС спасли 28 жителей, в том числе семерых детей.

Двух взрослых и одного ребенка госпитализировали из-за отравления продуктами горения.

Огонь повредил мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 27 кв. м.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электросети в одной из квартир на восьмом этаже.

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В Кропивницком с горящей многоэтажки эвакуировали 28 человек / 4 фотографии

Неделю назад в селе Кубей Болградского района Одесской области горел жилой дом.

В результате пожара погиб трехлетний ребенок. Подробнее о пожаре в Одесской области читайте на Фактах ICTV.