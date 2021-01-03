Пожежа у Чернівцях: від вибуху газу загорілася квартира

У Чернівцях через вибух газу загорілася квартира, у якій перебував її 82-річний власник.

Чоловік отримав численні опіки, його відразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Також рятувальники евакуювали 12 мешканців будинку.

Площа пожежі становила 20 кв. м. Вогонь пошкодив меблі і речі домашнього вжитку.

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Попередньо правоохоронці з’ясували, що загорання могло статися через порушення правил пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації електричного обладнання.















У Чернівцях від вибуху газу загорілася квартира – є постраждалий / 4 фотографии

Слідчі внесли відомості про пожежу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 270 КК України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Днями пожежа сталася у Кропивницькому. Тоді вдалося врятувати 28 мешканців, зокрема сімох дітей.

Але двох дорослих та одну дитину все ж госпіталізували через отруєння продуктами горіння.