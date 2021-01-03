PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

У Чернівцях від вибуху газу загорілася квартира – є постраждалий

У Чернівцях через вибух газу загорілася квартира, у якій перебував її 82-річний власник.

Чоловік отримав численні опіки, його відразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Також рятувальники евакуювали 12 мешканців будинку.

Площа пожежі становила 20 кв. м. Вогонь пошкодив меблі і речі домашнього вжитку.

Читайте: У Хмельницькій області під час пожежі загинуло двоє людей

Попередньо правоохоронці з’ясували, що загорання могло статися через порушення правил пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації електричного обладнання.

  • Пожежа у Чернівцях: від вибуху газу загорілася квартира
  • Пожежа у Чернівцях: від вибуху газу загорілася квартира
  • Пожежа у Чернівцях: від вибуху газу загорілася квартира
  • Пожежа у Чернівцях: від вибуху газу загорілася квартира
  • Пожежа у Чернівцях: від вибуху газу загорілася квартира
  • Пожежа у Чернівцях: від вибуху газу загорілася квартира
  • Пожежа у Чернівцях: від вибуху газу загорілася квартира
  • Пожежа у Чернівцях: від вибуху газу загорілася квартира
У Чернівцях від вибуху газу загорілася квартира – є постраждалий / 4 фотографии

Слідчі внесли відомості про пожежу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 270 КК України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Днями пожежа сталася у Кропивницькому. Тоді вдалося врятувати 28 мешканців, зокрема сімох дітей.

Але двох дорослих та одну дитину все ж госпіталізували через отруєння продуктами горіння.

Джерела: Нацполіція, ДСНС

Фото: Нацполіція, ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка