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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

В Хмельницкой области во время пожара погибли два человека

В селе Виноградовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области горел частный жилой дом, погибли два человека.

Чрезвычайное происшествие произошло 23 декабря вечером.

Из-за неосторожности при курении загорелись домашние вещи, огонь быстро распространился на мебель и стены.

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Бойцам ГСЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия, удалось потушить огонь. Во время ликвидации последствий пожарные обнаружили тела двух граждан 1957 и в 1986 годов рождения.

Смерть ребенка во время пожара

23 декабря в селе Кубей Болградского района Одесской области также горел жилой дом.

В результате возгорания погиб трехлетний ребенок.

Подробнее о пожаре в Одесской области читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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