В селе Виноградовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области горел частный жилой дом, погибли два человека.
Чрезвычайное происшествие произошло 23 декабря вечером.
Из-за неосторожности при курении загорелись домашние вещи, огонь быстро распространился на мебель и стены.
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Бойцам ГСЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия, удалось потушить огонь. Во время ликвидации последствий пожарные обнаружили тела двух граждан 1957 и в 1986 годов рождения.
Смерть ребенка во время пожара
23 декабря в селе Кубей Болградского района Одесской области также горел жилой дом.
В результате возгорания погиб трехлетний ребенок.
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