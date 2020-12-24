В селе Виноградовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области горел частный жилой дом, погибли два человека.

Чрезвычайное происшествие произошло 23 декабря вечером.

Из-за неосторожности при курении загорелись домашние вещи, огонь быстро распространился на мебель и стены.

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Бойцам ГСЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия, удалось потушить огонь. Во время ликвидации последствий пожарные обнаружили тела двух граждан 1957 и в 1986 годов рождения.

Смерть ребенка во время пожара

23 декабря в селе Кубей Болградского района Одесской области также горел жилой дом.

В результате возгорания погиб трехлетний ребенок.

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