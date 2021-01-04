На горнолыжном курорте Шнальсталь в Италии из-за лавины погиб бывший президент банка Raiffeisen Landesbank Михаэль Грюнер вместе с женой Моникой Гампер.

Пару накрыло лавиной на высоте около 2,2 тыс. м.

Очевидцы сразу вызвали спасателей. Пострадавших высвободили, но медики не смогли их спасти.

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Михаэль Грюнер возглавлял Raiffeisen Landesbank почти 25 лет. Его жена около четырех лет была президентом театра в Мерано.

Грюнер был опытным горнолыжником. В последние годы он поднимался на гималайские вершины.

Сейчас в Южном Тироле, где погибли экс-банкир с женой, опасность схождения лавины составляет три из пяти баллов.

Из-за лавины в Альпах погибли три человека

Год назад в итальянских Альпах из-за лавины погибли три человека – женщина и две семилетние девочки, гражданки Германии.

Они находились на лыжной трассе, когда с высоты около 3 тыс. м сошел снег.

Травмировался также мужчина с 11-летним сыном.

Источник: ORF