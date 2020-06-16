Французька альпіністка Люсі Дуаді загинула в результаті падіння зі скелі в Альпах. Трагедія сталася на південному сході Франції у департаменті Ізер.

16-річна спортсменка посковзнулася під час переходу між двома секторами для скелелазіння та впала з висоти 150 метрів.

— Люсі – молода дівчина, сповнена енергії, пристрасті, таланту. Вона пішла, проживши так мало. Нині ми думками разом із її сім’єю та друзями, – йдеться у дописі у Facebook альпіністського клубу Chambéry Escalad.

View this post on Instagram A post shared by luce (@luce_douady) on Aug 26, 2019 at 1:10pm PDT

Дуаді пророчили успішне майбутнє у скелелазінні. У 2019 році вона завоювала золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу у дисципліні складність. Згодом дівчина фінішувала у цій же дисципліні третьою на чемпіонаті Європи.

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Також їй підкорилася п’ята сходинка на дорослому етапі Кубка світу з болдерингу (IFSC Boulder World Cup) у штаті Колорадо.

Болдеринг – це дисципліна скелелазіння на невисоких скельних утвореннях або штучних стендах без мотузки та страхувальної системи. Траса у болдерингу в середньому може сягати до шести метрів у висоту.

Спортивне скелелазіння у 2010 році стало олімпійським видом спорту, а вже через вісім років відбувся його дебют на Юнацьких ОІ-2018 у Буенос-Айресі. Також скелелазіння увійшло у програму літньої Олімпіади-2020 у Токіо, що має відбутися у 2021 році.

Джерело: Paris Match

Фото: luce_douady