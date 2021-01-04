На гірськолижному курорті Шнальсталі в Італії під час сходження лавини загинув колишній президент банку Raiffeisen Landesbank Міхаель Грюнер разом із дружиною Монікою Гампер.

Пару накрило лавиною на висоті близько 2,2 тис. м.

Очевидці одразу викликали рятувальників. Постраждалих звільнили, але медики не змогли їх врятувати.

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Міхаель Грюнер очолював Raiffeisen Landesbank майже 25 років. Його дружина приблизно чотири роки була президентом театру в Мерано.

Грюнер був досвідченим гірськолижником. В останні роки він піднімався на гімалайські вершини.

Нині в Південному Тіролі, де загинули екс-банкір із дружиною, небезпека сходження лавини становить три з п’яти балів.

Через лавину в Альпах загинуло троє людей

Рік тому в італійських Альпах через сходження лавини загинуло троє людей – жінка та дві семирічні дівчинки, громадянки Німеччини.

Вони знаходилися на лижній трасі, коли з висоти близько 3 тис. м зійшов сніг.

Травмувався також чоловік із 11-річним сином.

Джерело: ORF