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Из-за лавины в Альпах погибли три человека, еще двое травмированы

В итальянских Альпах из-за схода лавины погибли три человека. Все они граждане Германии, одна женщина и две семилетние девочки.

Они находились на лыжной трассе, когда с высоты около 3 тыс. метров сошел снег. Травмировался отец, и его 11-летний сын, также граждане Германии.

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Между тем во французских Альпах 100 человек два часа висели на канатной дороге. Инцидент произошел на горном курорте Серр-Шевалье. Люди оставались на высоте более 10 метров. Их спасли с помощью вертолета. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, 28 ноября в Словакии на сборах Федерации альпинизма и скалолазания Киева в результате несчастного случая погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева.

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