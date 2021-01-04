Убийство в Крыму – отец задушил полуторагодовалого ребенка

В Бахчисарае в одном из домов нашли тело полуторагодовалой девочки. Медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате удушения.

Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили.

Впоследствии в убийстве ребенка признался отец. Рассказал, что бил дочь, ставил в угол, а затем, чтобы перестала плакать, убил ее.

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Потом придумал версию, что девочка отравилась угарным газом из-за неисправного печного отопления и заставил жену подтвердить это, угрожая ей расправой.

Правоохранители выяснили, что отец погибшей девочки злоупотреблял спиртными напитками, постоянно бил детей и жену.

Сейчас его задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Убил двух детей из-за измены жены

В Уфе (Россия) мужчина убил шестилетнего сына и годовалую дочь, а затем покончил с собой.

Жена убийцы рассказала правоохранителям, что причиной такого поступка мужчины стало ее признание в измене. После ссоры мужчина мужчина забрал детей и уехал в неизвестном направлении.

Его телефон не отвечал, но он прислал голосовое сообщение. В нем он сообщил, что девочка уже мертва, а мальчик вот-вот умрет.

Источник: Следственный комитет РФ

Фото: Следственный комитет РФ