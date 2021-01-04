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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Щоб не плакала: у Криму чоловік задушив півторарічну доньку

У Бахчисараї в одному з будинків знайшли тіло півторарічної дівчинки. Медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок удушення.

Правоохоронці, які прибули на місце події, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі дитини не виявили.

Згодом у вбивстві дитини зізнався батько. Розповів, що бив доньку, ставив у кут, а потім, щоб перестала плакати, вбив її.

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Згодом придумав версію, що дівчинка отруїлася чадним газом через несправне пічне опалення та змусив дружину підтвердити це, погрожуючи їй розправою.

Вбивство в Криму – батько задушив півторарічну дитину

Правоохоронці з’ясували, що батько загиблої дівчинки зловживав спиртними напоями, постійно бив дітей і дружину.

Зараз його затримали. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Убив двох дітей через зраду дружини

В Уфі (Росія) чоловік убив шестирічного сина та однорічну дочку, а потім вкоротив собі віку.

Дружина вбивці розповіла правоохоронцям, що причиною такого вчинку чоловіка стало її зізнання у зраді. Після сварки чоловік забрав дітей і поїхав у невідомому напрямку.

Його телефон не відповідав, але він надіслав голосове повідомлення. У ньому він повідомив, що дівчинка вже мертва, а хлопчик ось-ось помре.

Джерело: Слідчий комітет РФ

Фото: Слідчий комітет РФ

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