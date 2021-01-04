Вбивство в Криму – батько задушив півторарічну дитину

У Бахчисараї в одному з будинків знайшли тіло півторарічної дівчинки. Медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок удушення.

Правоохоронці, які прибули на місце події, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі дитини не виявили.

Згодом у вбивстві дитини зізнався батько. Розповів, що бив доньку, ставив у кут, а потім, щоб перестала плакати, вбив її.

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Згодом придумав версію, що дівчинка отруїлася чадним газом через несправне пічне опалення та змусив дружину підтвердити це, погрожуючи їй розправою.

Правоохоронці з’ясували, що батько загиблої дівчинки зловживав спиртними напоями, постійно бив дітей і дружину.

Зараз його затримали. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Убив двох дітей через зраду дружини

В Уфі (Росія) чоловік убив шестирічного сина та однорічну дочку, а потім вкоротив собі віку.

Дружина вбивці розповіла правоохоронцям, що причиною такого вчинку чоловіка стало її зізнання у зраді. Після сварки чоловік забрав дітей і поїхав у невідомому напрямку.

Його телефон не відповідав, але він надіслав голосове повідомлення. У ньому він повідомив, що дівчинка вже мертва, а хлопчик ось-ось помре.

Джерело: Слідчий комітет РФ

Фото: Слідчий комітет РФ