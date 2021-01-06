Полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту гибели в ДТП 16-летнего сына политика Геннадия Корбана.

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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Правоохранители пока устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП и проводят расследование. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

Трагедия произошла накануне вечером. 16-летний сын политика Геннадия Корбана Лев Корбан погиб в ДТП вместе со своей одноклассницей Юлией Васик.

Их тела правоохранители нашли в реке Мокрая Сура вблизи села Новоалександровка.

В полицию обратилась мать девочки-за того, что дочь долго не возвращалась домой.

По предварительным данным, они катались на багги и хотели заехать на мост, но не справились с управлением и взлетели в реку. Глубина там небольшая, но дети не смогли выбраться, они были пристегнуты.