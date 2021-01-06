На перекрестке улицы Разумовской и Мясоедовской в Одессе вечером 5 января столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП погибли два человека и полностью сгорела одна из машин.

Местные СМИ сообщают, что аварию спровоцировал уличный гонщик.

Он хотел зайти в занос на перекрестке, но влетел в несколько автомобилей.

На месте ДТП работает полиция и спасатели.

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Уличный гонщик спровоцировал ДТП в Одессе: сгорело авто, двое погибших / 2 фотографии

Масштабное ДТП вечером 5 января произошло также на Окружной дороге в Киеве.

Там столкнулись пять автомобилей, грузовик и маршрутный автобус. Образовалась большая пробка.

Никто не погиб, есть пострадавшие, но их количество пока неизвестно.

Фото: Думская