PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Уличный гонщик спровоцировал ДТП в Одессе: сгорело авто, двое погибших

На перекрестке улицы Разумовской и Мясоедовской в Одессе вечером 5 января столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП погибли два человека и полностью сгорела одна из машин.

Местные СМИ сообщают, что аварию спровоцировал уличный гонщик.

Он хотел зайти в занос на перекрестке, но влетел в несколько автомобилей.

На месте ДТП работает полиция и спасатели.

Читайте: В ДТП под Львовом пострадало 9 человек, в том числе трое подростков

  • Смертельна ДТП в Одесі
  • Смертельна ДТП в Одесі
  • Смертельна ДТП в Одесі
  • Смертельна ДТП в Одесі
Уличный гонщик спровоцировал ДТП в Одессе: сгорело авто, двое погибших / 2 фотографии

Масштабное ДТП вечером 5 января произошло также на Окружной дороге в Киеве.

Там столкнулись пять автомобилей, грузовик и маршрутный автобус. Образовалась большая пробка.

Никто не погиб, есть пострадавшие, но их количество пока неизвестно.

Фото: Думская

Источник: Думская

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх