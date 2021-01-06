Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом гибелі у ДТП 16-річного сина політика Геннадія Корбана.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

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Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини смертельної ДТП та проводять розслідування. Призначені експертизи для встановлення всіх обставин трагедії.

Трагедія сталася напередодні увечері. 16-річний син політика Геннадія Корбана Лев Корбан загинув у ДТП разом зі своєю однокласницею Юлією Васик.

Їхні тіла правоохоронці знайшли у річці Мокра Сура неподалік села Новоолександрівка.

До поліції звернулась мати дівчинки через те, що донька довго не поверталась додому.

За попередніми даними, вони катались на баггі та хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і злетіли в річку. Глибина там невелика, проте діти не змогли вибратися, вони були пристебнуті.