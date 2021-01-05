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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

На Окружной в Киеве столкнулись пять авто, фура и маршрутка – образовалась пробка

Вечером 5 января на Окружной дороге в Киеве произошло масштабное ДТП – столкнулись пять автомобилей, грузовик и маршрутный автобус.

На месте аварии работает полиция и пять скорых.

Никто, к счастью, не погиб, а количество пострадавших пока неизвестно.

На месте ДТП наблюдается большая пробка. Окружная перекрыта от Борщаговки до проспекта Академика Палладина.

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На Окружной в Киеве столкнулись пять авто, фура и маршрутка – образовалась пробка / 3 фотографии

На днях в Фастове Киевской области автомобиль BMW снес ограждение и протаранил частный дом. К счастью, никто из жителей не пострадал.

А 33-летний водитель скрылся с места ДТП и пытался избежать ответственности, заявив в полицию якобы об угоне машины.

Источник: ДТП.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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