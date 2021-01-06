На перехресті вулиці Розумовської та М’ясоїдівської в Одесі увечері 5 січня зіткнулися п’ять автомобілів. Внаслідок ДТП загинули дві людини і повністю згоріла одна з машин.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що аварію спровокував вуличний гонщик.
Він хотів зайти в занос на перехресті, але влетів у кілька автомобілів.
На місці ДТП працює поліція і рятувальники.
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Вуличний гонщик спровокував ДТП в Одесі: згоріло авто, двоє загиблих / 2 фотографии
Масштабна ДТП увечері 5 січня сталася також на Кільцевій дорозі у Києві.
Там зіткнулися п’ять автомобілів, вантажівка і маршрутний автобус. Утворився великий затор.
Ніхто не загинув, є постраждалі, але їх кількість поки невідома.
Фото: Думская