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Валентина Летяк |

Вуличний гонщик спровокував ДТП в Одесі: згоріло авто, двоє загиблих

На перехресті вулиці Розумовської та М’ясоїдівської в Одесі увечері 5 січня зіткнулися п’ять автомобілів. Внаслідок ДТП загинули дві людини і повністю згоріла одна з машин.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що аварію спровокував вуличний гонщик.

Він хотів зайти в занос на перехресті, але влетів у кілька автомобілів.

На місці ДТП працює поліція і рятувальники.

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  • Смертельна ДТП в Одесі
  • Смертельна ДТП в Одесі
  • Смертельна ДТП в Одесі
  • Смертельна ДТП в Одесі
Вуличний гонщик спровокував ДТП в Одесі: згоріло авто, двоє загиблих / 2 фотографии

Масштабна ДТП увечері 5 січня сталася також на Кільцевій дорозі у Києві.

Там зіткнулися п’ять автомобілів, вантажівка і маршрутний автобус. Утворився великий затор.

Ніхто не загинув, є постраждалі, але їх кількість поки невідома.

Фото: Думская

Джерело: Думская

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