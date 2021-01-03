Во Львовской области произошло масштабное ДТП, в результати которого пострадало девять человек.

Авария произошла поздно вечером 2 января в селе Пасеки Зубрицкие Пустомытовского района на трассе Киев-Чоп.

— Водитель легковушки ВMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, — сообщили в Нацполиции.

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В результате столкновения травмированы девять человек, в том числе, трое подростков. Всех несовершеннолетних забрали с травмами различной степени тяжести в больницы Львова и области.

Также госпитализировали водителя ВMW.

Недавно на трассе Киев-Чоп возле села Угерско Стрыйского района Львовской области 30 декабря около полуночи столкнулись две иномарки — Skoda и Volkswagen.

В результате ДТП водитель Skoda погиб на месте. А его 20-летнего пассажира и 39-летнего водителя Volkswagen госпитализировали с травмами.