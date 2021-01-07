В помещении мини-кинотеатра на улице Рекордной в Кривом Роге 7 января около 4.00 произошел пожар.

На вызов выехали дежурные отделения 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

К счастью, в результате пожара никто не погиб, однако огонь уничтожил помещение кинотеатра и мебель на общей площади 60 кв. м.

Спасатели полностью ликвидировали возгорание в 5.45.

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В Кривом Роге на Рождество сгорел кинотеатр / 3 фотографии

На днях в Черновцах из-за взрыва газа загорелась квартира, в которой находился 82-летний хозяин.

Мужчина получил многочисленные ожоги, его госпитализировали в реанимационное отделение. Также спасатели эвакуировали 12 жителей дома.