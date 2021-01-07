У приміщенні міні-кінотеатру на вулиці Рекордній у Кривому Розі 7 січня близько 4.00 сталася пожежа.
На виклик виїхали чергові відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
На щастя, внаслідок пожежі ніхто не загинув, проте вогонь знищив приміщення кінотеатру та меблі на загальній площі 60 кв. м.
Рятувальники повністю ліквідували загоряння о 5.45.
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У Кривому Розі на Різдво згорів кінотеатр / 3 фотографии
Днями у Чернівцях через вибух газу сталася пожежа у квартирі, в якій знаходився 82-річний господар.
Чоловік отримав численні опіки, його госпіталізували в реанімаційне відділення. Також рятувальники евакуювали 12 мешканців будинку.