Отобрали технику и $6 тыс: на Занзибаре избили и ограбили туристов из Украины

Супруги Дмитрий и Светлана Трухачевы из Украины отдыхали в Танзании и решили какое-то время провести на острове Занзибар. Они туда прибыли 5 января, но по дороге из морского порта в отель их ограбили и избили.

— Мы взяли такси. Через некоторое время водитель резко свернул в лево и к авто подошли несколько человек. Они начали на местном диалекте начали очень громко спорить. Водитель убежал. Затем к нам на заднее сиденье по бокам сели два человека, спереди также сели два грабителя, — рассказала Светлана Трухачева.

Преступники кричали на туристов и угрожали, что достанут оружие, если те не согласятся на их требования. В итоге грабители распотрошили все вещи, забрали наличные деньги, заставили отдать банковские карты и назвать их пин-коды.

Супруги провели три часа в одной машине с грабителями. Также в пути преступники избили супруга.

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Кроме того, злоумышленники отобрали четыре телефона и ноутбуки. Общая сумма украденного имущества превышает $6 тыс.

Пара должна была вернуться в Украину 6 января, но осталась там из-за расследования. Однако правоохранителям пока удалось найти только водителя такси и его авто. Преступников пока идентифицировать не получилось, как и вернуть утерянные деньги и вещи.

По словам пострадавших, расследование также стоит на месте из-за того, что невозможно просмотреть записи с банкоматов, где преступники обналичивали деньги. Украинские банки отказываются предоставлять необходимые данные, ссылаясь на том, что они могут это сделать только по запросу компетентных органов.

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