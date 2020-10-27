Посольство Украины в Египте предупреждает, что на восточном побережье Синайского полуострова в Красном море запрещено заниматься дайвингом и снорклингом без специального разрешения.

Соответствующее заявление ведомство сделало из-за того, что 25 октября в Египте вблизи города Шарм эль-Шейх, украинские туристы, мать и сын, подверглись нападению акулы во время подводного плавания.

Их срочно доставили в городскую больницу Sharm International Hospital, где им оказана медицинская помощь.

— Мать получила глубокие раны от укусов хищника. Ребенок же получил более серьезные травмы: у него была ампутирована верхняя конечность ниже локтя, имеющиеся глубокие раны на спине, — сообщили в посольстве.

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Женщина уже переведена в стационар больницы, а ребенок остается в реанимации, ему предоставляется хирургическая помощь.

Нападение акулы

В Египте во время дайвинга на отдыхе акула напала на семью украинцев. 12-летний мальчик попал в реанимацию, врачи не смогли спасти его раненую руку и готовятся ко второй операции.