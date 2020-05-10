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Факты / Украина

У берегов Африки пираты похитили украинского моряка с судна Rio Mitong

10 мая у берегов экваториальной Гвинеи пираты взяли в плен украинского моряка с судна Rio Mitong.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

— По предварительной информации, в результате нападения захвачено и вывезено в неизвестном направлении одного гражданина Украины — члена экипажа судна, — сказал он.

Нападение произошло вблизи порта Малабо.

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Судно Rio Mitong принадлежит бельгийской компании SMART S&P SA и шло под флагом Коморских островов.

Посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с судовладельцем и оператором судна, чтобы проверить информацию и выяснить все обстоятельства.

Также посольство Украины в Сенегале, которое отвечает за экваториальную Гвинею и посольство Украины в Нигерии, которое является ближайшим к месту происшествия дипломатическим учреждением, обратились в местные органы с целью подтверждения факта захвата украинца.

— Дело находится на контроле причастных заграничных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД, — добавил Погорельцев.

Напомним, в феврале у берегов Нигерии пираты напали на судно под флагом Либерии и похитили 10 членов экипажа судна, среди которых был украинец.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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