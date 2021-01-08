Відібрали техніку і $6 тис: на Занзібарі побили та пограбували туристів з України

Дмитро та Світлана Трухачові з України відпочивали в Танзанії та вирішили якийсь час провести на острові Занзібар. Вони туди прибули 5 січня, але дорогою з морського порту в готель їх пограбували і побили.

– Ми взяли таксі. Через деякий час водій різко звернув у ліво і до авто підійшли кілька людей. Вони почали на місцевому діалекті дуже голосно сперечатися. Водій втік. Потім до нас на заднє сидіння сіли двоє людей, спереду також сіли грабіжники, – розповіла Світлана Трухачева.

Злочинці кричали на туристів і погрожували, що дістануть зброю, якщо ті не погодяться на їхні вимоги. В результаті грабіжники розпатрали всі речі, забрали готівку, змусили віддати банківські карти і назвати їх пін-коди.

Подружжя провело три години в одній машині з грабіжниками. Також дорогою злочинці побили чоловіка.

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Крім того, зловмисники відібрали чотири телефони і ноутбуки. Загальна сума вкраденого майна перевищує $6 тис.

Пара повинна була повернутися в Україну 6 січня, але залишилася там через розслідування. Однак правоохоронцям поки вдалося знайти лише водія таксі та його авто. Злочинців поки ідентифікувати не вийшло, як і повернути втрачені гроші та речі.

За словами постраждалих, розслідування також стоїть на місці через те, що неможливо переглянути записи з банкоматів. Українські банки відмовляються надавати необхідні дані, посилаючись на те, що вони можуть це зробити тільки за запитом компетентних органів.

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