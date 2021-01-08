Відібрали техніку і $6 тис: на Занзібарі побили та пограбували туристів з України

Дмитро та Світлана Трухачові з України відпочивали в Танзанії та вирішили якийсь час провести на острові Занзібар. Вони туди прибули 5 січня, але дорогою з морського порту в готель їх пограбували і побили.
– Ми взяли таксі. Через деякий час водій різко звернув у ліво і до авто підійшли кілька людей. Вони почали на місцевому діалекті дуже голосно сперечатися. Водій втік. Потім до нас на заднє сидіння сіли двоє людей, спереду також сіли грабіжники, – розповіла Світлана Трухачева.
Злочинці кричали на туристів і погрожували, що дістануть зброю, якщо ті не погодяться на їхні вимоги. В результаті грабіжники розпатрали всі речі, забрали готівку, змусили віддати банківські карти і назвати їх пін-коди.
Подружжя провело три години в одній машині з грабіжниками. Також дорогою злочинці побили чоловіка.
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Крім того, зловмисники відібрали чотири телефони і ноутбуки. Загальна сума вкраденого майна перевищує $6 тис.
Пара повинна була повернутися в Україну 6 січня, але залишилася там через розслідування. Однак правоохоронцям поки вдалося знайти лише водія таксі та його авто. Злочинців поки ідентифікувати не вийшло, як і повернути втрачені гроші та речі.
За словами постраждалих, розслідування також стоїть на місці через те, що неможливо переглянути записи з банкоматів. Українські банки відмовляються надавати необхідні дані, посилаючись на те, що вони можуть це зробити тільки за запитом компетентних органів.
Біля берегів Африки пірати викрали українського моряка
Біля берегів екваторіальної Гвінеї пірати взяли в полон українського моряка з судна Rio Mitong.
Напад стався поблизу порту Малабо.
Судно Rio Mitong належить бельгійській компанії SMART S&P SA і йшло під прапором Коморських островів.