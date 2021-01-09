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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Красноярском крае лавина накрыла несколько домов — под снегом остаются люди

Под Норильском в Красноярском крае (Россия) лавина накрыла пять домов с людьми. 

Сильные повреждения получили три здания. 

По предварительным данным, из-под снега удалось достать пять человек.

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Сейчас на месте работают экстренные службы, спасательная операция продолжается. 

  • В Красноярском крае лавина накрыла несколько домов (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Красноярском крае лавина накрыла несколько домов (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Красноярском крае лавина накрыла несколько домов (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Красноярском крае лавина накрыла несколько домов (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Красноярском крае лавина накрыла несколько домов (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Красноярском крае лавина накрыла несколько домов (ФОТО, ВИДЕО)
В Красноярском крае лавина накрыла несколько домов — под снегом остаются люди / 3 фотографии

Лавина в Альпах

На горнолыжном курорте Шнальсталь в Италии из-за лавины погиб бывший президент банка Raiffeisen Landesbank Михаэль Грюнер вместе с женой Моникой Гампер.

Пару накрыло лавиной на высоте около 2,2 тыс. м.

Очевидцы сразу вызвали спасателей. Пострадавших высвободили, но медики не смогли их спасти.

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