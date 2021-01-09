В Красноярском крае лавина накрыла несколько домов (ФОТО, ВИДЕО)

Под Норильском в Красноярском крае (Россия) лавина накрыла пять домов с людьми.

Сильные повреждения получили три здания.

По предварительным данным, из-под снега удалось достать пять человек.

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Сейчас на месте работают экстренные службы, спасательная операция продолжается.











В Красноярском крае лавина накрыла несколько домов — под снегом остаются люди / 3 фотографии

Лавина в Альпах