В Красноярском крае лавина накрыла несколько домов (ФОТО, ВИДЕО)

Под Норильском в Красноярском крае (Россия) лавина накрыла пять домов с людьми.
Сильные повреждения получили три здания.
По предварительным данным, из-под снега удалось достать пять человек.
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Сейчас на месте работают экстренные службы, спасательная операция продолжается.
В Красноярском крае лавина накрыла несколько домов — под снегом остаются люди / 3 фотографии
Лавина в Альпах
На горнолыжном курорте Шнальсталь в Италии из-за лавины погиб бывший президент банка Raiffeisen Landesbank Михаэль Грюнер вместе с женой Моникой Гампер.
Пару накрыло лавиной на высоте около 2,2 тыс. м.
Очевидцы сразу вызвали спасателей. Пострадавших высвободили, но медики не смогли их спасти.