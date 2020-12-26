Снежная лавина в Иране унесла жизни восьми альпинистов, есть пропавшие без вести

Под Тегераном в Иране под мощной снежной лавиной в горах погибли восемь альпинистов.

По сообщениям местных СМИ, еще три человека, которые в последний раз выходили на связь в том же горном районе, пропали без вести.

Спасатели уверяют, что количество погибших может быть значительно выше.

На ночь поиски прекратились, однако их будет восстановлено утром в воскресенье, 27 декабря.

На днях сильные снегопады сковали движение сразу нескольких регионов Ирана.

Представители иранского правительства неоднократно предупреждали об опасности дальних поездок и подъема в горы.

В Испании оживили женщину, замерзшую в горах

В декабре прошлого года 34-летняя британка замерзла в Пиренейских горах в Испании, куда поднималась вместе со своим мужем.

По его словам, температура тела женщина составляла 18 градусов.

Без сознания и признаков жизни ее доставили в ближайшую больницу. Через 6,5 часов после остановки сердце женщины забило снова.

Источник: Tehran Times