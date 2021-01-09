У Красноярському краї лавина накрила кілька будинків (ФОТО, ВІДЕО)

Під Норильськом у Красноярському краї (Росія) лавина накрила п’ять будинків з людьми.

Сильні пошкодження отримали три будівлі.

За попередніми даними, з-під снігу вдалося дістати п’ять людей.

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Зараз на місці працюють екстрені служби, рятувальна операція триває.











У Красноярському краї лавина накрила кілька будинків: під снігом залишаються люди / 3 фотографии

Лавина в Альпах