У Красноярському краї лавина накрила кілька будинків (ФОТО, ВІДЕО)

Під Норильськом у Красноярському краї (Росія) лавина накрила п’ять будинків з людьми.
Сильні пошкодження отримали три будівлі.
За попередніми даними, з-під снігу вдалося дістати п’ять людей.
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Зараз на місці працюють екстрені служби, рятувальна операція триває.
У Красноярському краї лавина накрила кілька будинків: під снігом залишаються люди / 3 фотографии
Лавина в Альпах
На гірськолижному курорті Шнальсталі в Італії під час сходження лавини загинув колишній президент банку Raiffeisen Landesbank Міхаель Грюнер разом із дружиною Монікою Гампер.
Пару накрило лавиною на висоті близько 2,2 тис. м.
Очевидці одразу викликали рятувальників. Постраждалих звільнили, але медики не змогли їх врятувати.