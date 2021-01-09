Самолет в Индонезии разбился — что известно об авиакатастрофе Boeing Sriwijaya Air

9 января в Индонезии разбился Boeing 737-500 местной авиакомпании Sriwijaya Air. На борту самолета находились 62 человека, из них — 50 пассажиров, в том числе 10 детей.

Рейс вылетел из Джакарты (столица) в 14.36 по местному времени в город Понтианак.

Самолет исчез с радаров и перестал отвечать диспетчерам почти сразу после вылета.

В сети появились первые кадры после падения.

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В воде нашли куски алюминия, однако подтверждения, что именно части самолета, нет. На вероятное место падения отправились поисково-спасательные суда.

Позже власти официально подтвердили крушение самолета.

Родственники пассажиров рейса начали собираться в аэропорту Джакарты, где организовали кризисный центр.

По состоянию на 18.00 по киевскому времени официальная причина авиакатастрофы не установлена.

В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что украинцев среди пассажиров Boeing 737-500 не было. Однако на данный момент это предварительная информация.