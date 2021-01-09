Літак в Індонезії розбився – що відомо про авіакатастрофу Boeing Sriwijaya Air

9 січня в Індонезії розбився Boeing 737-500 місцевої авіакомпанії Sriwijaya Air. На борту літака перебували 62 людини, з них – 50 пасажирів, зокрема 10 дітей.

Рейс вилетів із Джакарти (столиця) о 14.36 за місцевим часом в місто Понтіанак.

Літак зник з радарів і перестав відповідати диспетчерам майже відразу після вильоту.

У мережі з’явилися перші кадри після падіння.

У воді знайшли шматки алюмінію, однак підтвердження, що саме частини літака, немає. На ймовірне місце падіння вирушили пошуково-рятувальні судна.

Пізніше влада офіційно підтвердила катастрофу літака.

Родичі пасажирів рейсу почали збиратися в аеропорту Джакарти, де організували кризовий центр.

Станом на 18.00 за київським часом офіційна причина авіакатастрофи не встановлена.

У міністерстві закордонних справ України повідомили, що українців серед пасажирів Boeing 737-500 не було. Однак нині це попередня інформація.