Остановилось сердце: в зоне ООС умер военный с Ровенщины

На Донбассе в зоне ООС вечером 9 января умер военный Иван Остапович с Бережков Ровенской области.

Печальной вестью поделились в пресс-службе Дубровицкой райгосадминистрации.

— Во время прохождения службы по контракту в ВСУ ушел из жизни наш земляк, участник боевых действий, воин-контрактник Остапович Иван Федорович, — говорится в сообщении.

Мужчина умер в пункте постоянной дислокации. Информацию подтвердили и в ОК Запад.

Отмечается, что вероятной причиной смерти может быть острая сердечная недостаточность.

Возраст военного и дату окончания экспертизы, которая установит причину смерти, пока не сообщили.

Источники: Дубровицька РДА, UA: Рівне