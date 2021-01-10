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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Зупинилося серце: в зоні ООС помер військовий з Рівненщини

На Донбасі в зоні ООС ввечері 9 січня помер військовий Іван Остапович з Бережків Рівненської області.

Сумною звісткою поділилися у прес-службі Дубровицької райдержадміністрації.

– Під час проходження служби за контрактом у ЗСУ пішов з життя наш земляк, учасник бойових дій, воїн-контрактник Остапович Іван Федорович, – йдеться у повідомленні.

Зупинилося серце: в зоні ООС помер військовий з Рівненщини

Чоловік помер у пункті постійної дислокації. Інформацію підтвердили і в ОК Захід.

Зазначається, що ймовірною причиною смерті може бути гостра серцева недостатність.

Вік військового та дату завершення експертизи, яка встановить причину смерті, поки що не повідомили.

Джерела: Дубровицька РДА, UA: Рівне

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