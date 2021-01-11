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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Аскании-Новой погибло 185 журавлей из Красной книги

В заповеднике Аскания-Нова в течение недели вымерло 185 серых журавлей из Красной книги Украины. Причину гибели птиц устанавливают в лаборатории.

По одной из версий, журавли могли съесть обработанное химикатами зерно с окрестных полей.

Полиция открыла уголовное производство по причине загрязнения или порчи земель.

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Устанавливают круг лиц, причастных к вымиранию птиц, и убытки, нанесенные государству.

Браконьер убил животное из Красной книги

В декабре в Нежинском районе Черниговской области правоохранители задержали киевлянина, который убил лосиху из Красной книги Украины. Животному было три-четыре года, его вес составлял 300 кг.

Браконьера задержали, когда тот уже обваливал и фасовал мясо убитой лосихи.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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