У заповіднику Асканія-Нова впродовж тижня вимерло 185 сірих журавлів із Червоної книги України. Причину загибелі птахів наразі встановлюють у лабораторії.

За однією з версій, журавлі могли з’їсти оброблене хімікатами зерно з навколишніх полів.

Поліція відкрила кримінальне провадження через забруднення або псування земель.

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Встановлюють коло осіб, причетних до вимирання птахів, та збитки, завдані державі.

Браконьєр вбив тварину з Червоної книги

У грудні в Ніжинському районі Чернігівської області правоохоронці затримали киянина, який вбив лосиху з Червоної книги України. Тварині було три-чотири роки, її вага становила 300 кг.

Браконьєра затримали, коли той вже обвалював та фасував м’ясо вбитої лосихи.