Неподалік кордону з РФ у Чернігівській області прикордонники затримали трьох браконьєрів.

Чоловіки явно підготувалися до справи: окрім ножів та рушниць, у них були мішки, куди вони встигли розфасувати м’ясо вбитих диких кабанів.

Один із горе-мисливців полював верхи на коні. Під час затримання чоловіки чинили опір, намагаючись заховатися у лісі.







Полювали верхи на коні: на Чернігівщині затримали банду браконьєрів / 2 фотографии

На відео затримання браконьєрів можна почути серію попереджувальних пострілів.

Правоохоронці, що прибули на місце події, склали адмінпротоколи за ст. 85 КУпАП – Порушення правил використання об’єктів тваринного світу.

Підраховано, що сума нанесених збитків державі склала 80 тис. гривень.

Браконьєрство на Чернігівщині

На початку грудня в Ніжинському районі правоохоронці затримала браконьєра, який вбив 300-кілограмову тварину з Червоної книги України.

Зазначається, що жертвою горе-мисливця стала лосиха. Браконьєра затримали, коли той вже обвалював та фасував м’ясо вбитої тварини.

За вбивство червонокнижної тварини чоловіку загрожує штраф до 51 тис. грн або обмеження волі терміном до трьох років.