Кокаин в банке с томатом: в Борисполе задержали наркокурьера

Пограничники совместно с СБУ задержали в аэропорту Борисполь 21-летнего пассажира, который прилетел в Украину из Латинской Америки через одну из стран ЕС.

В его багаже ​​нашли 500 г кокаина. Наркотики курьер тщательно замаскировал в банке из-под томатной пасты, обмотанной полиэтиленом и скотчем.

Стоимость изъятого кокаина по ценам черного рынка составляет более 2 млн грн.

Проводятся следственные действия.

А в Запорожье мужчина получал на почте наркотики в консервных банках и сбывал их оптом. В целом он заработал более 11,2 млн грн.

Во время обыска у подозреваемого обнаружили более 1 кг псилоцибиновых грибов, около 4 кг метамфетамина и PVP9, более 14 кг каннабиса и другие наркотические вещества.