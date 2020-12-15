71-летняя бабушка пыталась пронести наркотики через границу с Россией

71-летняя женщина пыталась пронести наркотические средства через пропускной пункт с Россией. Правоохранители задержали гражданку на пункте контроля Гоптовка, что в Харьковской области.

Под одеждой она спрятала две бутылки с наркотическим веществом, которые помогла обнаружить служебная собака. После этого сотрудники Государственной пограничной службы передали женщину представителям Нацполиции.

Читайте: Сбывали наркотики в 15 областях: в Украине разоблачили масштабную преступную группировку

Продажа наркотиков в Одессе

В Одессе мужчина торговал наркотическими средствами в мессенджере Telegram, где он создал несколько интернет-магазинов. После оформления заказа он распространял товары с помощью метода так называемых закладок.

Полиция задержала гражданина при получении очередной партии наркотиков на почте. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.