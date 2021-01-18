Кокаїн у банці з томатом: у Борисполі затримали наркокур’єра

Прикордонники у співпраці з СБУ затримали в аеропорту Бориспіль 21-річного пасажира, який прилетів в Україну з Латинської Америки через одну з країн ЄС.

У його багажі знайшли 500 г кокаїну. Наркотики кур’єр ретельно замаскував у банці з-під томатної пасти, обмотаній поліетиленом та скотчем.

Вартість вилученого кокаїну за цінами чорного ринку становить понад 2 млн грн.

А в Запоріжжі чоловік отримував на пошті наркотики у консервних банках та збував їх оптом. Загалом він заробив понад 11,2 млн грн.

Під час обшуку у підозрюваного виявили понад 1 кг псилоцибінових грибів, близько 4 кг метамфетаміну та PVP9, понад 14 кг канабісу та інші наркотичні речовини.