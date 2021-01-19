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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Киеве будут судить экс-заведующего отделением Охматдета

В Киеве состоится судебное разбирательство против бывшего заведующего отделением больницы Охматдет. Его обвиняют в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия.

Служащий не выполнил свою обязанность и не проконтролировал учет препаратов крови и их компонентов, используемых для лечения детей, которым необходимо переливание крови.

В результате этого были списаны препараты на 620 тыс. грн. По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет.

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Источник: Прокуратура Киева

Фото: УНИАН

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