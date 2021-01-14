В Киеве бывший сотрудник Нацполиции организовал деятельность незаконного детективного агентства. Экс-работник имел доступ к закрытым базам данных правоохранительных и государственных органов.

Рабочий коллектив организации состоял из бывших и действующих чиновников — представителей налоговой службы, страховых и финансовых компаний, а также полиции. Стоимость услуг агентства составила до $2 тыс., в частности часто к ним обращались клиенты из России и временно оккупированного Крыма.

Детективы предоставляли им информацию о движении транспортных средств, операций со средствами других граждан, данные из налоговой, полиции, пограничной службы и других органов. Также злоумышленники взламывали электронные ящики и проводили слежку.

В декабре СБУ разоблачила финучреждение на вымогательстве. Сотрудники финансовой компании выманивали деньги с должников, насчитывая им пеню 300%. При содействии коллекторов они также угрожали клиентам и их семьям.