PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Торговал данными баз госорганов: в Киеве задержали экс-полицейского

В Киеве бывший сотрудник Нацполиции организовал деятельность незаконного детективного агентства. Экс-работник имел доступ к закрытым базам данных правоохранительных и государственных органов.

Рабочий коллектив организации состоял из бывших и действующих чиновников — представителей налоговой службы, страховых и финансовых компаний, а также полиции. Стоимость услуг агентства составила до $2 тыс., в частности часто к ним обращались клиенты из России и временно оккупированного Крыма.

Детективы предоставляли им информацию о движении транспортных средств, операций со средствами других граждан, данные из налоговой, полиции, пограничной службы и других органов. Также злоумышленники взламывали электронные ящики и проводили слежку.

Читайте
СБУ подозревает руководителя пограничной охраны "ДНР" в терроризме

В декабре СБУ разоблачила финучреждение на вымогательстве. Сотрудники финансовой компании выманивали деньги с должников, насчитывая им пеню 300%. При содействии коллекторов они также угрожали клиентам и их семьям.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка